Жительница Верхнего Услона: «Свекр был тяжело ранен, но вернулся на фронт»

Специалист по рекламе из Верхнеуслонского района Галина Пряшенкова поделилась историей своего деда Михаила Пряшенкова, который воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны. Рассказ о нем она поведала в рамках онлайн-флешмоба «Мой герой — моя семья», который проходит в республике.

«Великая Отечественная война в каждой российской семье оставила свой след. Кто-то не вернулся с войны — и семья получила похоронку, а кто-то вернулся раненый или инвалидом. Так и в нашей семье — Пряшенков Михаил Васильевич, мой свёкор (отец моего мужа), участник Великой Отечественной войны», — начала рассказа Галина Пряшенкова.

Будущий боец родился в 1923 году в Калининский области, в Весьегонском районе, в деревне Большое Александрово.

Был призван на фронт из города Рыбинска, где работал электромонтером. Воевал связистом в 9-м гвардейском Запасном стрелковом полку. В одном из боев был тяжело ранен и отправлен в госпиталь Казани. До полного излечения его направили на работу на Печищинский мельзавод электромонтером.

Затем по выздоровлению бойца снова направили на фронт в свою воинскую часть. Победу встретил в Германии. В 1947 году был демобилизован.

«Много рассказывать о войне наш папа не любил. Говорил: война есть война, потери, слезы родных, но наш народ сильный, и мы победили. Нашим героем в семье является наш папа и дед Пряшенков Михаил Васильевич. И мы им гордимся», — заключила Галина Пряшенкова.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.