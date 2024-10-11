Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница Удмуртии испугалась угрозы мошенников и спряталась с детьми в Татарстане
Жительница города Глазово на севере Удмуртской Республики поверила телефонным мошенникам, убедивших ее в опасности.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в течение месяца женщине звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка, портала Госуслуг и правоохранительных ведомств. С помощью психологических манипуляций аферисты вошли в доверие и убедили ее продать дом, заложить ювелирные украшения, взять несколько кредитов и перечислить полученные деньги на указанные ими счета. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей.
Однако на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину, что ей и ее детям угрожает опасность. По их указанию она вместе с сыном и дочерью уехала на автомобиле в Ижевск. Сменив сим-карту, она сделала фотографии якобы своего похищения, после чего отправила их мужу. После этого супругу женщины позвонили аферисты и потребовали выкуп в размере 2 млн рублей.
В то же время аферисты сообщили женщине, что находиться в Ижевске небезопасно и следует уехать в Агрыз. Там же их на второй день поисков обнаружили полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников