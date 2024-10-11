Жительница Удмуртии испугалась угрозы мошенников и спряталась с детьми в Татарстане

Жительница города Глазово на севере Удмуртской Республики поверила телефонным мошенникам, убедивших ее в опасности.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в течение месяца женщине звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка, портала Госуслуг и правоохранительных ведомств. С помощью психологических манипуляций аферисты вошли в доверие и убедили ее продать дом, заложить ювелирные украшения, взять несколько кредитов и перечислить полученные деньги на указанные ими счета. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей.

Однако на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину, что ей и ее детям угрожает опасность. По их указанию она вместе с сыном и дочерью уехала на автомобиле в Ижевск. Сменив сим-карту, она сделала фотографии якобы своего похищения, после чего отправила их мужу. После этого супругу женщины позвонили аферисты и потребовали выкуп в размере 2 млн рублей.

В то же время аферисты сообщили женщине, что находиться в Ижевске небезопасно и следует уехать в Агрыз. Там же их на второй день поисков обнаружили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».