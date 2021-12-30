Жительница Татарстана выиграла приз от торговой сети «Пятерочка» — один миллион рублей

Промежуточные итоги новогодней акции «Миллион желаний» подвели торговая сеть «Пятёрочка» и Сoca-Cola. Каждую неделю среди покупателей разыгрывается 1 миллион рублей. Жительница Татарстана Светлана Ахтарова стала одним из обладателей суперприза. Вторым миллионером стал житель Ижевска.

Светлана живет в Альметьевске, работает ведущим инженером отдела снабжения в компании «Татнефть». Она рассказала, откуда узнала об акции и куда планирует потратить миллион рублей.

«У меня есть мобильное приложение „Пятерочка“. В нем пришло уведомление с предложением поучаствовать в акции. И я решила попробовать, так как никогда в жизни ничего не выигрывала», — пояснила она.

Когда Светлана решила проверить свой выигрыш и ввела на сайте последние цифры номера телефона, то увидел миллион. «Я подумала, что не может такого быть, мне стало смешно. Спустя время я решила снова проверить — и опять миллион! Позвонила на горячую линию, и мне подтвердили, что я действительно выиграла, но я все равно сомневалась. И только когда мне пришло подтверждение с официальной почты торговой сети, я начала верить, что это правда».

Это событие шокировало Светлану, но в то же время она принялась строить планы на выигрыш. «Я испытала настоящий шок! И отчасти даже небольшой страх: неужели это произошло со мной? Неужели из миллионов россиян, которые покупают продукты в „Пятерочке“, выиграла именно я?! Часть суммы я планирую потратить на свое здоровье. А также отложить деньги на образование дочери, которой сейчас 16 лет, и скоро предстоит поступление в ВУЗ. Она большая умница и собирается учиться в другом городе, поэтому этот выигрыш оказался очень кстати», — поделилась она.

Светлана планирует участвовать в акциях «Пятерочки» и дальше. Это ее любимый магазин и за продуктами она больше никуда не заходит. Все гости «Пятерочки» могут испытать свою удачу. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности «Выручай-карта».

До 10 января 2022 года новогодняя акция продлится во всех магазинах «Пятерочки». Ежедневно разыгрываются 1 000 призов на сумму 1 000 рублей каждый, и один — в размере 100 тысяч рублей. Обладатель главного приза — 1 000 000 рублей также определяется каждую неделю.

Имена победителей, которые выиграли приз в миллион рублей, будут объявлять еженедельно вплоть до 1 февраля 2022 года. Каждый день на сайте акции будет появляться информация о ежедневных победителях.