Жительница Татарстана упала в погреб, доставать ее пришлось спасателям

Сегодня в одном из частных домов села Ивановка в Лениногорском районе женщина упала в погреб и выбраться самостоятельно не смогла.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 57-летняя женщина жаловалась на сильные боли в позвоночнике – по всей видимости, падая, она повредила спину.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Спасатели ЗПСО №7 уложили ее на носилки, подняли наверх и передали прибывшим медикам скорой помощи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

После чего доехали за скорой до больницы и помогли донести пострадавшую женщину до приемного покоя.