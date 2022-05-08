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Ру Тат
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Происшествия
8 мая 2022  19:59

Жительница Татарстана упала в погреб, доставать ее пришлось спасателям

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Сегодня в одном из частных домов села Ивановка в Лениногорском районе женщина упала в погреб и выбраться самостоятельно не смогла.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 57-летняя женщина жаловалась на сильные боли в позвоночнике – по всей видимости, падая, она повредила спину. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Спасатели ЗПСО №7 уложили ее на носилки, подняли наверх и передали прибывшим медикам скорой помощи. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

После чего доехали за скорой до больницы и помогли донести пострадавшую женщину до приемного покоя. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

 

 

#упал в погреб #помощь спасателей
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