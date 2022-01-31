Жительница Татарстана умерла после пластической операции в Москве

Жительница Нижнекамска умерла после пластической операции в частной московской клинике. Информация об этом размещена на сайте Росздравнадзора.

Женщине 28 лет. Она обратилась в частную клинику, чтобы сделать липосакцию. Операцию провели 30 января. Спустя несколько часов пациентке стало плохо, врачи пытались оказать всю необходимую помощь, но безуспешно - женщина скончалась.

После случившегося сотрудники Росздравнадзора проводят в частной клинике проверку.