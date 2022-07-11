Жительница Татарстана стала жертвой мошенника, желая купить водительские права

В полицию Нижнекамского района обратилась 40-летняя жительница Камских Полян: она сообщила, что неизвестный предложил ей свою помощь в получении водительских прав, но в итоге обманул.

По словам женщины, воспользоваться услугами «помощника» ей предложила сестра. Связавшись с ним, женщина переслала ему фотографии справки об окончании автошколы, медзаключения и экзаменационного листа.

На следующий день тот сообщил, что она успешно сдала оба экзамена: теорию и практику. Осталось лишь заплатить за помощь и получить права. Женщина перевела ему более 30 тысяч рублей, но прав так и не получила. Мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность афериста и доставили его в отдел полиции. Им оказался 33-летний местный житель. Свою вину он полностью признал, обещал возместить ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.