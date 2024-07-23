Жительница Татарстана с ОВЗ завоевала серебро на фестивале по горному туризму

Жительница Набережных Челнов Гулназ Гильмутдинова завоевала второе место по горному туризму на Всероссийском фестивале людей с инвалидностью «Юрюзань 2024».

Фестиваль провели в Башкортостане. На 11-ю туриаду прибыли 17 команд из разных российских городов.

Сами соревнования провели по 4 дисциплинам: дистанция на средствах передвижения, пешеходная, горная и водная, пишут «Челнинские известия».

Болельщики пожелали Гильмутдиновой и дальше «покорять вершины», совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом.