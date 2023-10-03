Жительница Татарстана рассказала о появившихся после рождения тройняшек проблемах

Мама мальчиков-тройняшек из Зеленодольска рассказала журналистам о трудностях, сопутствующих тройному счастью.

Как рассказала Алина Скулкина, тройняшки Арсений, Матвей и Ярослав родились 7 июля. Девушка отметила, что узнав о таком пополнении в семье, они вместе с мужем были шокированы, так как в роду ранее не было даже близнецов.

Теперь в семье много забот, все, что готовили к рождению одного ребенка, приходится умножать на три. Кроватки богатырей занимают одну из двух комнат в квартире. Маме, папе и старшей дочери приходится ютиться в одной.

Основные трудности – это конечно нехватка финансов. Алина рассказала, что семья получила от республики положенные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а также по 1000 рублей на каждого из сыновей в качестве ежемесячного пособия, положенного на малышей до полутора лет.

Девушка отмечает, что, несмотря на вышеупомянутую финансовую поддержку средств не хватает. По ее расчетам, на тройню необходимо порядка 130 000 рублей в месяц. Также есть проблемы и с передвижением. Подробнее о тройном счастье и сопутствующих трудностях, в репортаже ТНВ.