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Жительница Татарстана предстанет перед судом за убийство новорожденного сына
В Бавлах 38-летняя женщина родила дома мальчика и сразу после этого задушила новорождённого.
Она боялась осуждения со стороны родственников и знакомых, а также не хотела воспитывать и содержать малыша.
Женщина полностью признала вину и раскаялась.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» и направлено в суд на рассмотрение.
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