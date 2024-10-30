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Происшествия 30 октября 2024 11:54

Жительница Татарстана предстанет перед судом за убийство новорожденного сына

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В Бавлах 38-летняя женщина родила дома мальчика и сразу после этого задушила новорождённого.

Она боялась осуждения со стороны родственников и знакомых, а также не хотела воспитывать и содержать малыша.

Женщина полностью признала вину и раскаялась.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» и направлено в суд на рассмотрение.

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