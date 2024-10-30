Жительница Татарстана предстанет перед судом за убийство новорожденного сына

В Бавлах 38-летняя женщина родила дома мальчика и сразу после этого задушила новорождённого.



Она боялась осуждения со стороны родственников и знакомых, а также не хотела воспитывать и содержать малыша.



Женщина полностью признала вину и раскаялась.



Заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» и направлено в суд на рассмотрение.