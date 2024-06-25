Жительница Татарстана предстанет перед судом за пьяный дебош в поезде

В Чувашии будут судить 47-летнюю жительницу Татарстана за дебош в пригородном пассажирском поезде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в апреле в вагоне пригородного поезда № 6101 сообщением Казань – Канаш. По версии следствия, женщина распивала спиртные напитки и приставала к другим пассажирам, на замечания не реагировала. Позднее у нее возник конфликт с работницей РЖД, которая пыталась успокоить дебоширку. В результате женщина ударила работницу.

Кроме того, на станции Кибечи нарушительница сорвала стоп-кран поезда. После этого в дело вмешались сотрудники транспортной безопасности.

Уголовное дело направлено в Канашский районный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу.