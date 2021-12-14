Жительница Татарстана получила статуэтку «Золотой росток» премии «Гражданская инициатива»

Лауреатом национальной премии в номинации «За гражданскую инициативу во время пандемии» стал «Проект помощь в пандемию людям 65+ и маломобильным гражданам» жительницы Татарстана Марины Власовой. Награду руководителю проекта вручил российский музыкант, композитор и продюсер, режиссер театра и кино Стас Намин.

Лауреатов национальной премии «Гражданская инициатива» наградили в Москве 13 декабря. Основная задача премии — это поиск новых лиц современного гражданского общества России. Лауреатам национальной премии вручают статуэтку «Золотой росток».

«Благодарю за доверие и сотрудничество», — поделилась своими эмоциями в своем Instagram Марина Власова.