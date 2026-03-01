news_header_top
Происшествия 1 марта 2026 12:24

Жительница Татарстана получила 6,5 года колонии за убийство супруга

В Татарстане вынесли приговор 35-летней жительнице Верхнеуслонского района. Ее признали виновной в убийстве собственного мужа, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что 3 июня 2025 года в ходе распития спиртного с 48-летним супругом, женщина ударила его ножом в область груди. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

#убийство мужа
