Жительница Татарстана пойдет под суд за убийство знакомого 25-летней давности

В Мамадышском районе Татарстана раскрыли дело об убийстве, совершенном в конце 1990-х годов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что в феврале 1998 года местная жительница вместе с сожителем убили знакомого ей мужчину, только что вернувшегося из мест лишения свободы. Тело спрятали в садовой яме.

О преступлении известно лишь в сентябре 2024 года — спустя более 25 лет — когда женщина добровольно пришла в полицию с признанием. Правоохранители обнаружили останки убитого на улице Заречная в селе Красная Горка Мамадышского района РТ.

Второй участник преступления на момент раскрытия дела уже скончался. Саму женщину обвинили по статье об убийстве, совершенном группой лиц.

Уголовное дело уже передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.