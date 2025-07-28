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Происшествия 28 июля 2025 10:09

Жительница Татарстана передала мошенникам более 12 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

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Жительница Менделеевска попалась на уловки мошенников и лишилась 12,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в одном из мессенджеров 48-летней женщине стали поступать сообщения о возможном снятии ее сбережений с банковского счета. Для предотвращения потери накоплений ей рекомендовали передать все деньги на безопасное хранение.

Следуя указаниям мошенников, женщина частями передала неизвестным лицам 10,3 млн рублей, а также перевела еще 2 млн рублей на указанный ими расчетный счет.

В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление преступников.

#Мошенничество
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