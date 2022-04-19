Жительница Татарстана отсудила 100 тысяч за травму из-за гололеда

В суд обратилась жительница Челнов. Женщина рассказала, что в марте подъезда своего дома она поскользнулась и сильно упала. Травмы были настолько серьезные, что челнинке пришлось делать операцию, а после проходить длительную реабилитацию.

Женщина обратилась с иском в управляющую компанию, которая не убрала вовремя наледь. Она просила взыскать с ответчика 6 208 рублей за лекарства, а также расходы на перевозку лежачего больного в размере 2 000 рублей и возместить моральный вред в сумме 150 000 рублей.

В судебном заседании истец исковые требования поддержала.

Суд принял решение взыскать с УК 100 тыс. рублей за моральный вред и 6580 в качестве компенсации материального ущерба.

