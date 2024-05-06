Жительница Татарстана о судьбе прадеда-фронтовика: «Вывез машину из-под огня противника»

Залина Султанова из поселка Победа Азнакаевского района присоединилась к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья». Она с гордостью рассказала про героический путь своего прадеда Мисбаха Нагимова.

Нагимов Мисбах Нагимович родился 25 октября 1912 года в деревне Асеево. С 1932 по 1935 год служил в рядах Красной армии. Когда на территории Монголии у реки Халхин-Гол в 1939 году началась война, его повторно призвали на службу. Возвратившись оттуда, почти сразу он отправился на Финскую войну.

С началом Великой Отечественной вновь ушел защищать Родину. Дома остались родители и любимая жена Навал, которая ждала первенца.

Свою службу прадед Залины Султановой начал водителем артиллерии. В феврале 1942 года он получил письмо с радостной новостью о рождении дочери Гульсины. Это воодушевило Мисбах-бабая, он во что бы то ни стало хотел вернуться с войны живым и невредимым.

В октябре 1942-го при перевозке на фронт партии снарядов он попал под бомбежку, укрылся от врагов в лесу. Когда все закончилось, ему встретились советские командиры, тоже прятавшиеся от вражеского обстрела. Он сумел вывезти всех из опасной зоны. С этого дня прадед начал возить командира дивизии. Был водителем четырех офицеров, двое из них погибли в боях. Последнего он провожал в Казанский госпиталь, случилось чудо — Мисбах-бабаю дали месячный отпуск, он поехал в родную деревню.

Утром 9 мая 1945 года прибыл на станцию в Бугульму.

«Можно только представить, что почувствовал прадед, услышав весть о Победе! Это была долгожданная, выстраданная Победа — одна на всех. За ценой которой, действительно, не постояли!» — рассказывает правнучка.

Пробыв дома месяц, прадед возвратился в часть. Демобилизовался в декабре 1945 года. В Москве, в метро, он случайно встретил односельчанина Локмана, с которым в 1941 году был призван в один день. Оставшийся до дома путь они ехали вместе.

«С 1947 года мой прадед работал председателем сельсовета в родной деревне. В 1950 году его назначили представителем Министерства заготовок в Азнакаево, затем — по Менделеевскому району. Позднее работал в колхозе имени Ворошилова в деревне Урманаево. С 1957 года — директором совхоза имени Вахитова. С 1962 года был председателем сельсовета в поселке Победа», — поделилась историей Залина Султанова.

В 1943 году удостоен медали «За боевые заслуги». А в приказе о награждении орденом Красной Звезды было написано: «Сержант Нагимов, работая шофером, в любых условиях боя отлично содержал свою автомашину и водил ее. 3 августа 1944 года, когда оперативная группа во главе с командиром дивизии случайно заехала в тыл к противнику и была обстреляна огнем, Нагимов, быстро развернув машину, сумел вовремя вывести ее невредимой».

После окончания войны вновь удостоен ордена Красной Звезды за образцовое исполнение боевых заданий.

Судьба прадедушки сложилась хорошо. В браке с любимой женой Навал у них родилось шестеро детей: три сына и три дочери, одна из которых — бабушка рассказчицы Альфия.

О тяжелых годах войны из уст прадедушки, к сожалению, правнучка героя услышать не смогла. Но многое она узнала от бабушки, ее братьев и сестер. Мисбах-бабай рассказывал им, как сдерживая мощнейший натиск врага на передовой солдаты и командиры умирали, но не сдавались, какими смелыми и сильными по духу были все, кто встал на защиту Родины. Он был горд за себя и солдат, за свою страну и советскую армию. Он, как и многие миллионы наших соотечественников, был счастлив отпраздновать Великую Победу, за которую отдали жизни его боевые товарищи, труженики тыла, дети войны.

Листая побледневшие от времени фотоальбомы, бабушка пересказывала истории, которые Залина Султанова не могла слушать без слез. Это слезы гордости за воина, который стал для детей, внуков и правнуков «вечным» героем.

«Быть правнучкой героя — огромная честь. Я с гордостью и достоинством могу поведать всем историю его подвига и с уверенностью сказать: „Мой прадед был там, на этой страшной войне, он вернулся оттуда живым, он — Герой, вечный Герой!“» — заключила Залина Султанова.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.