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Руc Тат
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Происшествия 16 марта 2023 09:16

Жительница Татарстана лишилась AUDI за то, что второй раз села пьяной за руль

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В Татарстане у 42-летней жительницы Альметьевска конфисковали дорогостоящий внедорожник AUDI Q7, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Как было установлено в суде, женщину уже лишали водительских прав за нетрезвую. езду. Однако через полтора месяца ее вновь поймали пьяной за рулем в одном из дворов Альметьевска.

На этот раз суд принял решение назначить ей 240 часов обязательных работ и конфисковать внедорожник.

Судебные приставы возбудили исполнительское производство и арестовали иномарку. В ближайшее время автомобиль конфискуют в доход государства.

#судебные приставы #арестовали автомобиль
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