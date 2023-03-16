Жительница Татарстана лишилась AUDI за то, что второй раз села пьяной за руль

В Татарстане у 42-летней жительницы Альметьевска конфисковали дорогостоящий внедорожник AUDI Q7, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Как было установлено в суде, женщину уже лишали водительских прав за нетрезвую. езду. Однако через полтора месяца ее вновь поймали пьяной за рулем в одном из дворов Альметьевска.

На этот раз суд принял решение назначить ей 240 часов обязательных работ и конфисковать внедорожник.

Судебные приставы возбудили исполнительское производство и арестовали иномарку. В ближайшее время автомобиль конфискуют в доход государства.

