Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница Татарстана лишилась AUDI за то, что второй раз села пьяной за руль
В Татарстане у 42-летней жительницы Альметьевска конфисковали дорогостоящий внедорожник AUDI Q7, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Как было установлено в суде, женщину уже лишали водительских прав за нетрезвую. езду. Однако через полтора месяца ее вновь поймали пьяной за рулем в одном из дворов Альметьевска.
На этот раз суд принял решение назначить ей 240 часов обязательных работ и конфисковать внедорожник.
Судебные приставы возбудили исполнительское производство и арестовали иномарку. В ближайшее время автомобиль конфискуют в доход государства.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа