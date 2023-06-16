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Происшествия 16 июня 2023 12:06

Жительница Татарстана лишилась 800 тысяч рублей, пытаясь избежать нежелательного кредита

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Жительница Казани пыталась избежать нежелательного кредита и перечислила мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

13 июня женщина обратилась с заявлением в отдел полиции «Гвардейский» и рассказала, что стала жертвой телефонных аферистов. Накануне вечером ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на ее имя аферисты пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить мошеннические действия, женщину уговорили оформить новый кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Таким образом, она собственноручно отдала мошенникам 800 тысяч рублей, взятые в долг у банка.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Во избежание данных происшествий МВД Татарстана рекомендует перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц и не перечислять деньги на неизвестные счета.

#Мошенничество
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