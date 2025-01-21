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Происшествия 21 января 2025 17:08

Жительница Татарстана, которая избивала и угрожала убить дочь, предстанет перед судом

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Жительница Азнакаево предстанет перед судом по статьям «Истязание несовершеннолетнего», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Угроза убийством».

Выяснилось, что с сентября 2022 по октябрь 2024 года женщина, будучи пьяной, избивала свою 16-летнюю дочь. Она размахивала перед ней ножом и угрожала убить.

Девочка боялась рассказать кому-либо о произошедшем, однако после очередного избиения написала участковому сообщение о том, что мать избивает ее.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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