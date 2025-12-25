news_header_top
Происшествия 25 декабря 2025 15:12

Жительница Татарстана, которая из ревности прибила подругу сковородкой, пойдет под суд

Жительница Нурлатского района Татарстана, которая из ревности прибила подругу сковородкой, предстанет перед судом.

По версии следствия, вечером 22 декабря в гости к 52-летней женщине пришла 46-летняя подруга. Между женщинами произошел конфликт из-за ревности. В результате хозяйка квартиры ударила подругу сковородой по голове.

Из-за полученной травмы женщина скончалась 24 декабря в больнице.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

