Жительница Татарстана доверилась мошенникам, оформила кредит и перевела им 600 тысяч

В полицию обратилась жительница республики, которой 12 декабря позвонила незнакомка, представившаяся сотрудником банка. Та сообщила, что в банковское приложение женщины якобы несколько раз попытались зайти с разных регионов страны.

Звонившая предположила, что эти действия могут совершать сотрудники банка, и сообщила, что необходимо оформить в банке кредит, чтобы «посмотреть, как будут действовать эти сотрудники». Женщина оформила кредит и перевела деньги на продиктованный номер карты.

После этого звонившая сказала переустановить приложение банка, чтобы кредиты обнулились, однако после переустановки ничего не произошло, а истинная мошенница перестала выходить на связь.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личности аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.