Жительница Татарстан по решению суда публично извинилась за оскорбление соседки

В Казани приставы заставили жительницу Ново-Савиновского района публично извиниться за оскорбление соседки.



Женщина написала сообщение в чате дома по улице Короленко о том, что председательница местного ЖСК сидела в тюрьме.



Старшая по дому оскорбление терпеть не стала и обратилась в Вахитовский суд Казани.



Суд постановил, что женщине необходимо извиниться за свое сообщение в домовом чате. Но не устно, а на доске объявлений дома. Судебные приставы связались с жительницей дома, помогли составить текст извинений и проверили, чтобы бумага оказалась на информационном стенде.