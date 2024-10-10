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Жительница Татарстан по решению суда публично извинилась за оскорбление соседки
В Казани приставы заставили жительницу Ново-Савиновского района публично извиниться за оскорбление соседки.
Женщина написала сообщение в чате дома по улице Короленко о том, что председательница местного ЖСК сидела в тюрьме.
Старшая по дому оскорбление терпеть не стала и обратилась в Вахитовский суд Казани.
Суд постановил, что женщине необходимо извиниться за свое сообщение в домовом чате. Но не устно, а на доске объявлений дома. Судебные приставы связались с жительницей дома, помогли составить текст извинений и проверили, чтобы бумага оказалась на информационном стенде.
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