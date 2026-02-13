news_header_top
СВО 13 февраля 2026 14:12

Жительница Северска рассказала, как ВСУ вывозили детей, и как прятала от них дочь

Жительница Северска Наталья рассказала корреспонденту RT Александру Яремчуку, что сотрудники СБУ, по ее словам, угрожали ей и говорили, что заберут ее дочь. Женщина утверждает, что вместе с мужем полтора года скрывала девочку Алину – в подвалах, среди вещей и у соседей.

По словам Натальи, украинские силовики предупреждали, что семье «будет плохо», если ребенка обнаружат. Она также утверждает, что за каждого найденного ребенка силовикам обещали денежное вознаграждение.

Женщина рассказала, что в ее дом ежедневно приходили с рейдами. После одного из визитов, по ее словам, произошел обстрел гаража, в результате которого ее муж получил контузию и проблемы со слухом.

