Жительница села Гордеевка Курской области получила ранения, наступив на мину

В приграничном с Украиной селе Гордеевка Кореневского района Курской области местная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Пострадавшая женщина была оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Глава региона призвал жителей приграничных территорий быть предельно внимательными, не прикасаться к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о них в экстренные службы по номеру 112.

Ранее в тот же день в поселке Теткино Курской области два местных жителя получили ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника вооруженных сил Украины. Пострадавшим была оказана первая помощь на месте, после чего их госпитализировали.