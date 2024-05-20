Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница села Гордеевка Курской области получила ранения, наступив на мину
В приграничном с Украиной селе Гордеевка Кореневского района Курской области местная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Пострадавшая женщина была оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Глава региона призвал жителей приграничных территорий быть предельно внимательными, не прикасаться к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о них в экстренные службы по номеру 112.
Ранее в тот же день в поселке Теткино Курской области два местных жителя получили ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника вооруженных сил Украины. Пострадавшим была оказана первая помощь на месте, после чего их госпитализировали.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»