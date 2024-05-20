news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 20 мая 2024 16:17

Жительница села Гордеевка Курской области получила ранения, наступив на мину

Скопировать ссылку

В приграничном с Украиной селе Гордеевка Кореневского района Курской области местная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Пострадавшая женщина была оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Глава региона призвал жителей приграничных территорий быть предельно внимательными, не прикасаться к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о них в экстренные службы по номеру 112.

Ранее в тот же день в поселке Теткино Курской области два местных жителя получили ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника вооруженных сил Украины. Пострадавшим была оказана первая помощь на месте, после чего их госпитализировали.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2