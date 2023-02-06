Россиянка рассказала о том, как переживает землетрясение в Турции

Жительница Санкт-Петербурга, проживающая в Турецком городе Диярбакыр, где произошло землетрясение, рассказала о последствиях катастрофы. По ее словам, она успела выбежать из дома, когда начались первые толчки.

«Все началось в районе четырех утра, и мы до сих пор находимся на улице, потому что боимся возвращаться назад. Соседние дома разрушены, но в основном пострадали здания, которым больше 20 лет. Новые пока стоят, но на них появились внушительные трещины. Около 11 утра мы вернулись домой, думали, что ничего уже не будет, и вот почувствовали второй, тоже очень сильный толчок», – рассказывает Александра Кесе.

Девушка поделилась, что переехала в Турцию из Санкт-Петербурга и поселилась в Стамбуле, но две недели назад приехала в командировку в Диярбакыр.

С этого момента, по словам девушки, продолжаются толчки. Люди стоят на улице с вещами, некоторые сидят в машинах. На улице очень много раненных. Девушка утверждает, что все боятся возвращаться домой. В городе перекрыты дороги, поэтому никто не может выехать.

«Помощь никто не оказывает, гуманитарной помощи никакой нет, убежищ тоже нет, никто не помогает. Нет никакой эвакуации. Дома никто не проверяет. Люди заходят обратно на свой страх и риск, чтобы хотя бы забрать вещи», – рассказывает Александра.

Со слов девушки, в городе треснул минарет местной мечети, а власти только устанавливают ограничительные ленты, не предпринимая ничего помимо.