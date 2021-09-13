Жительница РТ заплатит штраф за то, что избивала своего ребенка с задержкой в развитии

Как было установлено, с апреля 2020 по февраль 2021 года 32-летняя жительница Чистополя била своего маленького ребенка. При этом женщина не лечила ребенка, у которого есть нарушения в речевом развитии. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд признал мать виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначил ей наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

