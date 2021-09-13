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Ру Тат
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13 сентября 2021  11:06
Полина Шевчук

Жительница РТ заплатит штраф за то, что избивала своего ребенка с задержкой в развитии

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Как было установлено, с апреля 2020 по февраль 2021 года 32-летняя жительница Чистополя била своего маленького ребенка. При этом женщина не лечила ребенка, у которого есть нарушения в речевом развитии. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд признал мать виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначил ей наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. 
 

 

#Прокуратура РТ #изибила ребенка
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