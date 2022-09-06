Жительница РТ задолжала более миллиона рублей алиментов на двоих детей

Ранее суд обязал 37-летнюю жительницу Спасского района выплачивать деньги на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в какой-то момент она начала уклоняться от алиментов. За это в марте этого года ее привлекли к административной ответственности.

Тем не менее даже после этого она продолжала уклоняться от алиментов. На нее возбудили соответствующее уголовное дело. Общий долг перед детьми составил более 1,1 миллиона рублей.

Женщину отправили на исправительные работы на десять месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.