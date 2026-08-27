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Происшествия 27 августа 2026 09:55

Жительница РТ взяла кредиты и отдала мошенникам 1,3 млн

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36-летняя жительница Лениногорска отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, в общедоступном чате незнакомец выманил у жительницы Татарстана код из СМС. Затем женщине позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга, заявив, что на ее имя оформлен кредит, а деньги переведены на Украину.

После этого с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он пригрозил собеседнице уголовной ответственностью за пособничество терроризму, если та немедленно не оформит кредиты и не переведет средства на указанные им счета. Испугавшись, наивная женщина выполнила все требования аферистов. Позже, осознав себя обманутой, жительница Лениногорска обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенничество в особо крупном размере #МВД по РТ #Уголовное дело
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