Жительница РТ взяла кредиты и отдала мошенникам 1,3 млн

36-летняя жительница Лениногорска отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, в общедоступном чате незнакомец выманил у жительницы Татарстана код из СМС. Затем женщине позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга, заявив, что на ее имя оформлен кредит, а деньги переведены на Украину.

После этого с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он пригрозил собеседнице уголовной ответственностью за пособничество терроризму, если та немедленно не оформит кредиты и не переведет средства на указанные им счета. Испугавшись, наивная женщина выполнила все требования аферистов. Позже, осознав себя обманутой, жительница Лениногорска обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.