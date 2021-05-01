Жительница РТ вышла в финал «Мастеров гостеприимства» с проектом кунацкого гостевого дома

Лейла Умарова из села Осиново Республики Татарстан прошла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса.

В Тюмени состоялся региональный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, которые показали лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. В финал вышли 28 участников из 19 регионов страны.

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии оценивали их и выбирали лучшие, а также провели для всех участников мастер-классы.

Лейла Умарова прошла в финал с проектом кунацкого гостевого дома. «Проект основан на идее возрождения обычая и традиции куначества. Начать я планирую со строительства первого у нас в республике кунацкого гостевого домика. А глобальная цель проекта — создание собственного сообщества путешественников. Я получила от конкурса массу положительных эмоций, много новых знаний, новых знакомств. Поэтому тем, кто только думает, принимать ли участие в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, хочу посоветовать не сомневаться и участвовать», — рассказала Лейла.

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».