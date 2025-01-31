Жительница РТ втайне от мужа отдала аферистам 2,6 млн, отложенные на покупку авто

Пенсионерка из Альметьевска отдала мошенникам более 2,5 млн, предназначенные на покупку автомобиля.

В мессенджере женщине пришло сообщение якобы от бывшего руководителя о предстоящем звонке от сотрудника ФСБ. Звонивший просил поговорить с силовиком и ответить на все вопросы. Лжесотрудник ФСБ сообщил женщине, что мошенники пытаются направить в другую страну ее сбережения, но они готовы помочь спасти ее деньги.

С мошенниками женщина общалась втайне от мужа и даже сама отнесла деньги курьеру. Аферисты убедили ее в том, что она находится под защитой ФСБ и запретили говорить об этом с родными.

После этого разговора поступил видеозвонок, на экране была женщина в полицейской форме. Она даже предъявила служебное удостоверение и продемонстрировала фрагмент разговора сотрудника банка с человеком, который пытался снять ее сбережения.

Далее с пенсионеркой связалась лжесотрудница Центрального банка и предложила осуществить замену денег, чтобы вычислить преступника. После этого разговора женщина с мужем поехала в банк и обналичила деньги. Мужчина был уверен в том, что это необходимо для предстоящей покупки авто.

В обоих банках сотрудники уточняли причину закрытия вклада, но пенсионеры настояли на своем и обналичили деньги. О каждом шаге женщина рассказывала аферистам и вела тайную переписку. Узнав, что у пенсионерки на руках имеется более 2,6 млн рублей, мошенники попросили ее отдать эти деньги курьеру. Женщина завернула деньги в бумагу и пошла к назначенному месту. Прождала десять минут возле скамейки, а когда к ней подошел молодой человек, назвала кодовое слово и передала пакет.

После этого ей прислали документ из банка, подтверждающий факт передачи денег, а мошенники попросили подойти на следующий день в офис Центрального банка и забрать деньги. Женщина утром поехала по адресу, который был указан в документе, но, не обнаружив в том районе ни одного банка, начала звонить «банковским помощникам». Вначале ей пришло сообщение, что они на совещании, а потом и вовсе удалили всю переписку. Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей и задержанию мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.