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Происшествия 30 сентября 2024 17:15

Жительница РТ вернула деньги обманутой аферистами пенсионерке из Волгограда

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Прокуратура Волгограда добилась взыскания 215 тысяч рублей с жительницы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Как следует из материалов уголовного дела, на телефон потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника полиции, который предложил перевести сбережения на «безопасный» счет. Доверчивая пенсионерка перевела 202 тыс. рублей на указанный аферистом счет, после чего выяснилось, что ее обманули.

Следователи выяснили, что деньги поступили на счет жительницы РТ, которая вступила в сговор с мошенниками.

В этой связи прокуратура подала исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано порядка 215 тыс. рублей.

#Прокуратура
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