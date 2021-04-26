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Ру Тат
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26 апреля 2021  10:42
Павел Климчак

Жительница РТ украла телефон у мужчины, которому стало плохо на улице

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У 55-летнего татарстанца украли телефон, когда ему стало плохо на улице, сообщается в пресс-службе ОМВД России по Зеленодольскому району.

17 апреля мужчина, будучи пьяным, возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент ему стало плохо, и он упал на землю. Он попросил у мимо проходящей женщины вызвать ему такси и дал ей для этого свой телефон. Все происходящее попало на записи камер видеонаблюдения.

Та, в свою очередь, сначала сделала вид, что собирается звонить в такси, а потом побежала с телефоном обратно в сторону вокзала. Мужчина побежал за ней, но догнать не смог. После этого он обратился в местный отдел полиции.

Стражи порядка установили личность женщины и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 32-летняя жительница поселка Нижние Вязовые. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», задержанная сейчас находится под подпиской о невыезде.

грабеж кража телефона
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