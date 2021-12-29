Жительница РТ убила экс-супруга за упреки в аморальной жизни и спрятала тело в погреб

Тело 64-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами было найдено в погребе одного из домов на улице Лесная в Нижнекамске. По подозрению в преступлении была задержана 57-летняя бывшая супруга убитого. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Женщина рассказала, что они с бывшем мужем несколько недель выпивали. В какой-то момент мужчина упрекнул экс-супругу в том, что она ведет аморальный образ жизни. В ответ на это женщина ударила его несколько раз ножом, а тело, чтобы не пугать дочь и внучку, спрятала в погреб. Однако через несколько дней она созналась в убийстве родным, а те в свою очередь обратились в полицию.

В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.

