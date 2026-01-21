news_header_top
Происшествия 21 января 2026 18:35

Жительница РТ случайно узнала о миллионном долге мужа по алиментам через Госуслуги

В Набережных Челнах судебные приставы взыскали с местного жителя более 1 млн рублей долга по алиментам. Мужчина много лет не платил положенные суммы и скрывал долг даже от своей новой семьи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Однажды супруга мужчины, проверяя его профиль на Госуслугах, случайно обнаружила, что муж числится крупным должником. Чтобы убедиться в этом, она лично приехала в отделение судебных приставов на его автомобиле.

Машину сразу арестовали, и уже через несколько дней мужчина полностью погасил долг.

#алименты #судебные приставы
