Жительница РТ случайно убила племянника своего возлюбленного, когда тот приставал к ней

По версии следствия, 44-летний житель Лениногорска выпивал с приятелями дома у возлюбленной его дяди. В какой-то момент он начал приставать к ней, в ответ на что женщина ударила его стеклянной чашкой по голове: чашка разбилась и у мужчины началось кровотечение.

Приятели пытались помочь пострадавшему, но тот страдал несвертываемостью крови. Поняв, что у них ничего не получилось, собравшиеся продолжили выпивать. В дальнейшем состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сожительница дяди погибшего дала признательные показания. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.