Жительница РТ рассказала в соцсетях о педофиле, но история оказалась шуткой ее сына

8 февраля сотрудники полиции Нижнекамского района во время мониторинга соцсетей увидели пост, в котором неизвестная сообщила, что к ее сыну, учащемуся третьего класса, на улице приставал незнакомец.

Со слов ребенка, когда он возвращался домой из школы, к нему подошел мужчина и предложил сесть в машину, после чего он пообещал ему купить игрушку. Мальчик отказался и убежал.

Как установили полицейские, информация не соответствует действительности. Как чуть позже признался мальчик маме, он решил таким образом пошутить. Та, в свою очередь, решила написать об этом в соцсетях, чтобы предупредить всех родителей города. В полицию не обращалась, так как не была до конца уверена в правдивости истории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.