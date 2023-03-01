Жительница РТ пыталась получить маткапитал за детей, на которых лишена родительских прав

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Зеленодольскому району, в 2017 году 43-летняя женщина при рождении третьего ребенка обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ по Зеленодольску, Зеленодольскому и Верхнеуслонскому районам республики с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал в сумме 453 026 рублей. Однако она умолчала, что на двоих старших детей лишена родительских прав и они находятся под опекой у бабушки. Данный факт был установлен при проверке документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.