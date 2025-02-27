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Происшествия 27 февраля 2025 10:44

Жительница РТ пойдет под суд за попытку получить вычет по липовым документам за медуслуги

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на мошенничество, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Женщина попыталась получить налоговый вычет на 409 тысяч рублей, используя поддельные документы об оказанных медицинских услугах за 2019–2021 годы. Налоговая служба выявила обман, и теперь дело передано в Приволжский районный суд Казани. Обвиняемая свою вину отрицает.

#налоговый вычет #Прокуратура #Уголовное дело
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