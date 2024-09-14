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Происшествия 14 сентября 2024 12:48

Жительница РТ предстанет перед судом за истязание детей своего сожителя

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В Татарстане женщина предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетних. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий

По версии следователей, с марта 2023 года женщина систематически избивала, а также кормила непригодными в пищу продуктами детей своего сожителя 11 и 9 лет. При этом она угрожала малолетним расправой, если те расскажут кому-либо о происходящем, в том числе отцу.

В июле 2024 года по ее настоянию дети были отданы в социальный приют. Сотрудники органов опеки и попечительства обнаружили у детей высокий уровень тревожности и установили факты применения к ним насилия.

В настоящее время женщина находится под стражей. Скоро дело передадут в суд.

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