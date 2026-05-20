Жительница РТ потеряла 3,7 млн, перечисляя их на «брокерский счет»

Жительница РТ отдала 3,7 млн рублей, пытаясь заработать на криптобирже.

Как рассказали в МВД по РТ, в феврале 50-летней безработной женщине из Бугульмы начали звонить неизвестные и предлагать заработок на криптовалютной бирже. Согласившись на их предложение, она скачала несколько приложений и стала перечислять деньги на криптокошелек, рекомендованный незнакомцами.

Под руководством кураторов она сначала вложила свои сбережения, а затем оформила несколько кредитов для увеличения суммы инвестиций. Некоторое время банковское приложение от мошенников показывало растущий доход, однако позднее аферисты потребовали оформить «страховой полис» для разблокировки счета. После отказа женщины связь с мошенниками пропала.

Суммарно женщина перевела на их счета порядка 3,7 млн рублей, из которых 20 тыс. были ее собственными сбережениями. Лишь спустя 2,5 месяца она поняла, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера аферистов зарегистрированы в Греции, Эстонии и Санкт-Петербурге.