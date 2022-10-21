Жительница РТ попалась полицейским, когда продавала паленый алкоголь в пятилитровках

В Арском районе Татарстана полицейские выяснили, что местная жительница торгует контрафактным алкоголем.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции, УУП и ПДН ОМВД России по Арскому району выяснили, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное правонарушение.

При осмотре жилища женщины было обнаружено и изъято 79 пятилитровых пластиковых бутылок, наполненных прозрачной жидкостью, без этикеток и специальных акцизных марок. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 395,5 литра.

Весь алкоголь направлен на экспертизу.

