Жительница РТ получила 3 года колонии за выращивание конопли

Верховный суд Татарстана вынес приговор 56-летней Альфие Клячкиной. Суд признал женщину виновной в культивировании наркотиков, однако полностью оправдал по статьям за изготовление, хранение и попытку сбыта.

Отметим, что по совокупности преступлений на прениях сторона обвинения просила отправить Клячкину за решётку на 19 лет.

Напомним, что женщину и ее супруга задержали прошлой осенью. Следствие утверждало, что пожилая пара выращивала наркотики у себя на даче, а затем перевозила в квартиру в Авиастроительном районе Казани.

По словам подсудимой, выращивал наркотики ее муж исключительно для себя, пытался таким образом справиться с невыносимой болью. Оказалось, что у мужчины были цирроз и рак печени.

После задержания обоих обвиняемых отправили в СИЗО. Когда выяснилось, что у мужчины есть заболевания, при которых содержание под стражей запрещено, его выпустили на свободу. Но вскоре он скончался, уголовное дело в отношении него прекратили, а в это время его жена все ещё находилась в следственном изоляторе.

Отметим, что помимо культивирования и изготовления наркотиков, Клячкину также обвиняли в попытке сбыта. Свою вину по этой статье женщина не признала. По ее словам, муж не посвящал ее в свои планы, и она не знала, что он хочет заработать на пересадку печени путем продажи наркотиков. В последнем слове Клячкина попросила суд о снисхождении.