Жительница РТ отсудила у соседки компенсацию за избиение 6-летнего сына

Прокуратура Агрызского района провела проверку по обращению матери 6-летнего ребенка, пострадавшего от побоев со стороны соседки, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в конце мая 43-летняя женщина дважды ударила соседского мальчика во время ссоры. В результате ребенку были причинены травмы в виде кровоподтеков задней поверхности левого плеча.

Женщину привлекли к административной ответственности за нанесение побоев и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. После этого прокурор обратился в суд, предъявив к виновной иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора – в пользу ребенка взыскано 20 тыс. рублей.