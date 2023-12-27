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Жительница РТ отсудила у соседки компенсацию за избиение 6-летнего сына
Прокуратура Агрызского района провела проверку по обращению матери 6-летнего ребенка, пострадавшего от побоев со стороны соседки, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в конце мая 43-летняя женщина дважды ударила соседского мальчика во время ссоры. В результате ребенку были причинены травмы в виде кровоподтеков задней поверхности левого плеча.
Женщину привлекли к административной ответственности за нанесение побоев и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. После этого прокурор обратился в суд, предъявив к виновной иск о взыскании компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокурора – в пользу ребенка взыскано 20 тыс. рублей.
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