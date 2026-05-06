Жительница РТ отдала почти миллион лжесотрудникам ЦБ и Роскомнадзора

Жительница Татарстана отдала почти миллион лжесотрудникам Центробанка и Роскомнадзора.

Как рассказали в МВД по РТ, женщине, 54-летней жительнице Заинского района, в течение двух недель звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и РКН и сообщали о возможном переводе ее денег на нужды ВСУ. Женщину убедили, что для избежания потери денег их нужно перевести на якобы безопасный счет, а для поимки аферистов – оформить кредит и отправить деньги на те же реквизиты.

Выполнив все рекомендации мошенников, женщина перевела им 990 тыс. рублей. Лишь посоветовавшись с близкими, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.