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Происшествия
19 июня 2022  12:07
Павел Климчак

Жительница РТ отдала аферистам все свои деньги, думая, что устраивается на удаленку

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Недавно в полицию обратилась 44-летняя жительница Менделеевска, она сообщила, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, она искала удалённую работу и на разных сайтах оставляла заявку. В какой-то момент ей позвонили и предложили пройти обучение. Однако сначала ей нужно было перевести деньги на якобы свой депозитный счет, что она и сделала.

В конечном итоге женщина перевела злоумышленникам 145 тысяч рублей. Об этом сообщил прокурор Менделеевского района РТ Ришат Шакиров.

#Мошенничество
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