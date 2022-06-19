Жительница РТ отдала аферистам все свои деньги, думая, что устраивается на удаленку

Недавно в полицию обратилась 44-летняя жительница Менделеевска, она сообщила, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, она искала удалённую работу и на разных сайтах оставляла заявку. В какой-то момент ей позвонили и предложили пройти обучение. Однако сначала ей нужно было перевести деньги на якобы свой депозитный счет, что она и сделала.

В конечном итоге женщина перевела злоумышленникам 145 тысяч рублей. Об этом сообщил прокурор Менделеевского района РТ Ришат Шакиров.