Жительница РТ отдала аферистам 200 тысяч, желая помочь родственнице, якобы попавшей в ДТП

15 августа жительница Казани обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что днем ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он рассказал, что якобы родственница женщины стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек, и что теперь ему якобы нужна дорогостоящая операция. После этого мошенник попросил приготовить 200 тысяч рублей и передать его «знакомому», который скоро пришел за деньгами.

После случившегося женщина позвонила родственнице и узнала, что с ней все в порядке, и никакого ДТП не было. Тогда она обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело по статье за мошенничество. Сейчас стражи порядка устанавливают личность аферистов.