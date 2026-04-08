Происшествия 8 апреля 2026 12:25

Жительница РТ отдала 712 тыс. рублей аферистам, думая, что ее поздравляют с днем рождения

Жительница Чистополя отдала мошенникам 712 тысяч рублей, поверив, что ее хотят поздравить с днем рождения.

Как сообщает МВД по РТ, за день до дня рождения 61-летней женщине позвонил неизвестный, представился работником службы экспресс-доставки и рассказал, что ей пришел подарок. Для его получения женщина должна была продиктовать код.

После передачи кода мошенники позвонили снова, на этот раз от имени Роскомнадзора, и сообщили, что код использован для оформления доверенности на все имущество пенсионерки. После этого женщине предложили перевести сбережения на якобы безопасный счет, что она и сделала.

Осознание обмана пришло лишь после того, как пенсионерка обсудила ситуацию с семьей. Возбуждено уголовное дело.

#МВД по РТ #Чистополь #телефонные мошенники
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

