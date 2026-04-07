Жительница РТ отдала 700 тысяч рублей аферистам, запугавшим ее перечислением денег ВСУ

Жительница Мензелинска отдала 700 тысяч рублей мошенникам, запугавшим ее перечислением денег на нужды ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, аферисты звонили 39-летней женщине с 27 марта по 4 апреля. Они рассказали ей, что ее личный кабинет на Госуслугах могут взломать, а личные сбережения перечислить на нужды ВСУ. Для избежания этого ей нужно «помочь с задержанием хакеров» – оформить кредит на 700 тысяч рублей и перевести их на предоставленные счета. Женщина выполнила все инструкции мошенников и отдала им деньги. В полицию она обратилась лишь спустя 2 дня.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер преступников зарегистрирован в Саратовской области.