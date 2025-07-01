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Происшествия 1 июля 2025 15:32

Жительница РТ, оформившая микрозаймы на документы знакомой, предстанет перед судом

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Жительница Альметьевска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района Руслан Галиев, 34-летняя женщина оформила два микрозайма – на 6 тыс. и 5,5 тыс. рублей – в микрофинансовых организациях. При этом она указала в заявках паспортные данные своей знакомой без ее согласия. Полученные средства женщина использовала на личные нужды.

Свою вину она признала, ущерб возместила добровольно. Уголовное дело уже направлено в мировой суд для рассмотрения.

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