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Происшествия
11 мая 2022  14:22
Полина Шевчук

Жительница РТ оформила займ на 1,8 млн и перевела аферистам, чтобы аннулировать кредит

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В полицию обратилась 28-летняя жительница Казани, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сказал, что на нее злоумышленники оформили кредит. Чтобы отказаться от займа, необходимо оформить другой кредит, а деньги перевести на защищенный счет.

Испугавшись, жительница Казани оформила на себя 1,8 млн рублей и перевела деньги на продиктованный счет. После этого звонивший сообщил, что тот займ аннулирован и пообещал перезвонить позднее.

Вечером пострадавшая рассказала обо всем своему возлюбленному. Мужчина сразу понял, что подруга стала жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье  «Мошенничество в особо крупном размере».
 

#аферисты #мошенники #умвд рф по казани
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